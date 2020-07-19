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19 Temmuz 2020, Pazar
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Daçka’da

Grant Jerrett Daçka’da

Tekfen, 'li pivot 'i aldı. 27 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tekfen, 'li pivot 'i aldı. 27 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezonu Alman ekibi Ulm'da geçiren 2.08'lik oyuncu; 12.2 sayı, 6.4 ribaunt ve 1.3 asist ortalamasıyla oynadı.
  1. 19.7.2020
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