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30 Haziran 2020, Salı
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Malik ’da

Malik Bursa’da

ekibi , 'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

ekibi , 'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı. C. Cavaliers formasını giyen 23 yaşındaki şutör oyun kurucu ile sözleşme imzalandı. Newman, 2014'te 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda turnuvanın MVP'si seçilmişti.
  1. 30.6.2020
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