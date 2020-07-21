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21 Temmuz 2020, Salı
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Simon imzaladı

Simon imzaladı

, Hırvat oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. Simon, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Efes forması giyecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Hırvat oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. Simon, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Efes forması giyecek.

  1. 21.7.2020
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