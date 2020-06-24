Nando De Colo'dan Obradovic sözleri! "Beklemiyorduk" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Nando 'dan Obradovic sözleri! "Beklemiyorduk"

Nando De Colo'dan Obradovic sözleri! "Beklemiyorduk"

'nun yıldız oyuncusu Nando , koç 'in ayrılığını açıklamasıyla ilgili, "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı" ifadelerini kullandı.

'nun 33 yaşındaki şutör gardı Nando , takım koçu 'in ayrılığıyla ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan De , "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı. Ama kararına saygı duyuyoruz. Teşekkürler koç. Geri dönene kadar molanın tadını çıkar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda biten koç Zeljko Obradovic, başkan ve semih Özsoy ile yeni kontrat adına görüşme gerçekleştirmişti. Karar vermek adına ülkesine dönen Obradovic'in bir yıl boyunca takım çalıştırmak istemediği açıklanmıştı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 18:03
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