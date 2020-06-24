Nando De Colo'dan Obradovic sözleri! "Beklemiyorduk"
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nando De Colo, koç Zeljko Obradovic'in ayrılığını açıklamasıyla ilgili, "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'nun 33 yaşındaki şutör gardı Nando De Colo, takım koçu Zeljko Obradovic'in ayrılığıyla ilgili konuştu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan De Colo, "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı. Ama kararına saygı duyuyoruz. Teşekkürler koç. Geri dönene kadar molanın tadını çıkar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda biten koç Zeljko Obradovic, başkan Ali Koç ve semih Özsoy ile yeni kontrat adına görüşme gerçekleştirmişti. Karar vermek adına ülkesine dönen Obradovic'in bir yıl boyunca takım çalıştırmak istemediği açıklanmıştı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 18:03
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