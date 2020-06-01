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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Basketbolda mutlu son

Basketbolda mutlu son

F.Bahçe’nin dün önemli gelişmeler vardı. Sarı-lacivertlelar tam 9 önemli oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde gelecek sezon öncesi küçülmeye gideceği açıklanan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda dün hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertliler, resmi siteden yaptığı açıklamada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başantrenör Victor Lapena yönetiminde kadro planlamasının yapıldığını açıkladı. Takım kaptanı Tuğçe Canıtez ile Cecilia Zandalasini, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes'in sözleşmeleri birer yıl uzatıldı. WNBA'de forma giyen basketbolculardan Jasmine Thomas, Kayla McBride, Satou Sabally ve Kia Vaughn'la da birer senelik mukavele yapıldığı duyuruldu.
  1. 1.6.2020
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