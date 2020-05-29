Galatasaraylı basketbolcu İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray forması giyen milli basketbolcu İnci Güçlü, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. 21 yaşındaki 2.05'lik pivotun, Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.
Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 22:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı basketbolcu İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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