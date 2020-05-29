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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Basketbol Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer! 2 yıllık imza attı

Galatasaraylı basketbolcu 'ya transfer oldu

Galatasaraylı basketbolcu İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forması giyen milli basketbolcu , İspanyol devi 'ya transfer oldu. 21 yaşındaki 2.05'lik pivotun, Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Takımı, son olarak 'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot 'yü kadrosuna kattı.

Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.

A Milli Kadın formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 22:34
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