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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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turnuvayla tamamlanacak

İspanya Basketbol Ligi turnuvayla tamamlanacak

Corona virüsü salgını nedeniyle 'ta askıya alınan 1. 'nde () sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamaya göre, puan tablosunda ilk 12'de yer alan takımlar 'da düzenlenecek turnuvada şampiyonluk için mücadele edecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı 'tan bu yana durdurulan 1. 'nde () sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.

ACB'ye bağlı 18 kulüp, 2019-2020 sezonunun kentinde organize edilecek ve sadece mevcut durumda ilk 12 sıradaki takımların katılacağı bir turnuvayla sonlandırılmasına karar verdi.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI

Ligde küme düşme bu sezon için kaldırılırken, Türk basketbolcu 'nin formasını giydiği ve şu anda 15. olan Coosur , alt sıralardaki diğer 5 takımla birlikte sezonu kapatmış oldu.

İspanya'da ilk sezonunu geçiren Kenan'ın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ALTIŞARLI 2 GRUP OLUŞTURULACAK

ACB, Valencia'daki turnuvanın altışardan iki grup olarak oynanacağını, beşer maç oynayacak takımlardan gruplardan ilk iki sırada çıkanların yarı finalde eşleşerek, kazananların final oynamasıyla şampiyonun belirleneceğini açıkladı.

Ligde bu zamana kadar oynanan 23 hafta sonunda lider ve ikinci sıradaki , her iki grubun lideri olacak.

ACB, turnuvanın ne zaman başlayacağıyla ilgili resmi açıklama yapmasa da, grup maçlarının 17-30 Haziran, final maçının da en geç 10 Temmuz'da yapılmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 22:03
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