İspanya Basketbol Ligi turnuvayla tamamlanacak
Corona virüsü salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamaya göre, puan tablosunda ilk 12'de yer alan takımlar Valencia'da düzenlenecek turnuvada şampiyonluk için mücadele edecek.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.
ACB'ye bağlı 18 kulüp, 2019-2020 sezonunun Valencia kentinde organize edilecek ve sadece mevcut durumda ilk 12 sıradaki takımların katılacağı bir turnuvayla sonlandırılmasına karar verdi.
KÜME DÜŞME KALDIRILDI
Ligde küme düşme bu sezon için kaldırılırken, Türk basketbolcu Kenan Sipahi'nin formasını giydiği ve şu anda 15. olan Coosur Real Betis, alt sıralardaki diğer 5 takımla birlikte sezonu kapatmış oldu.
İspanya'da ilk sezonunu geçiren Kenan'ın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
ALTIŞARLI 2 GRUP OLUŞTURULACAK
ACB, Valencia'daki turnuvanın altışardan iki grup olarak oynanacağını, beşer maç oynayacak takımlardan gruplardan ilk iki sırada çıkanların yarı finalde eşleşerek, kazananların final oynamasıyla şampiyonun belirleneceğini açıkladı.
Ligde bu zamana kadar oynanan 23 hafta sonunda lider Barcelona ve ikinci sıradaki Real Madrid, her iki grubun lideri olacak.
ACB, turnuvanın ne zaman başlayacağıyla ilgili resmi açıklama yapmasa da, grup maçlarının 17-30 Haziran, final maçının da en geç 10 Temmuz'da yapılmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 22:03
- Futbolda bu da oldu... Gary Maley taraftar oylarıyla takımda kaldı!
- Premier Lig'de corona virüsü şoku! 4 yeni vaka
- İspanya Basketbol Ligi turnuvayla tamamlanacak
- Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı
- RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'dan Werner hakkında flaş açıklama!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya Basketbol Ligi turnuvayla tamamlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.