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22 Mayıs 2020, Cuma
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'e test

Anadolu Efes'e test

, bugün corona virüsü testinden geçecek. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada 'nin başlama ihtimaline karşı virüs testinin yapılacağı belirtildi.

, bugün corona virüsü testinden geçecek. Yapılan açıklamada; 'nin devamı ihtimali ve hazırlık kampı için; corona virüsü testi yapılacağı bildirildi.
  1. 22.5.2020
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