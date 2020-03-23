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23 Mart 2020, Pazartesi
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’da flaş gelişme

Daçka’da flaş gelişme

takımlarından 'de flaş gelişme... , 'li yıldızı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

takımlarından 'de flaş gelişme... , 'li yıldızı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lamb'e 2019-20 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
  1. 23.3.2020
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