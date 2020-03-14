Adem Bona 6 ay yok

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi. Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.