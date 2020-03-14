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14 Mart 2020, Cumartesi
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6 ay yok

Adem Bona 6 ay yok

ekiplerinden 'nın genç oyuncusu 'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

ekiplerinden 'nın genç oyuncusu 'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın 'da ameliyat edildiği bildirildi. Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

  1. 14.3.2020
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