Pınar Karşıyaka Galatasaray'a konuk olacak!
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Pınar Karşıyaka bu maça kadar 19 galibiyet alarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken Galatasaray Doğa Sigorta ise 16 galibiyetle 3'üncü sırada yer aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22 haftada 19 galibiyetle Play-Off biletini şimdiden alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanına çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Ligde Galatasaray 16 galibiyetle 3'üncü sırada yer alıyor. Karşıyaka rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 84-55 gibi çok farklı skorla kazanmayı başardı. Ligde üst üste 7 galibiyet alarak 7 yıl sonra en uzun kazanma serisini yakalayan Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Kiev Basket'i eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. FIBA, koronavirüs salgını nedeniyle diğer organizasyonlarıyla birlikte Europe Cup'ın yarı finallerini de dün askıya aldı.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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