Beşiktaş Sompo Sigorta 66 - 84 Türk Telekom | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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66 - 84 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş Sompo Sigorta 66 - 84 Türk Telekom | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 'yı 84-66 yenen , seride durumu 2-0 yaptı ve yükseldi.

Çekişmeli geçen maçın 2. dakikası 5-5 ve 9. dakikası 18-18 beraberlikle geçildi. , rakibinin boy avantajına rağmen ve 'ya müsait şut imkanları sağlayarak üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki oyuncunun 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı takımı 2. periyotta da sürükleyen isim Oğuz Savaş oldu ve 14. dakikada 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Johnson ve Campbell'ın dışarıdan basketleriyle oyuna ortak olmasını bilen , Fall'un pota altı basketiyle 17. dakikada 34-33 öne geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 9 sayı farkla (46-37) önde gitti.

Türk Telekom, ikinci yarıda kontrolü tamamen ele aldı ve 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 39-59. Konuk ekip, içeriden ve dışarıdan basketler üreterek 3. çeyreği 68-51 üstün tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.

'da oynanan ilk maçı da 89-78 kazanan Türk Telekom, adını yazdırdı.

SALON: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 6, İsmet Akpınar, Birkan Batuk 6, Burak Can Yıldızlı 13, Oğuz Savaş 23, Can Kaan Turgut 5, Djurisic 8, Samet Geyik, Ömer Utku Al 5, Çağdaş Kayabaşı, Sabahattin Can Göndür

TÜRK TELEKOM: Campbell 16, Enes Taşkıran 12, Johnson 27, Metin Türen 7, Fall 10, Şafak Edge 3, Kadji 9, Polat Kaya, Egemen Güven, Efe Beşok, Ercan Bayrak

1. PERİYOT: 22-18

DEVRE: 37-46

3. PERİYOT: 51-68


  1. 11.03.2020
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