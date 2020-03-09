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09 Mart 2020, Pazartesi
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'dan çıkış yok

Bandırma'dan çıkış yok

’nde , evinde Basket’i yendi.

'nde , evinde Basket'i yendi. Bandırma ekibi, evinde üst üste 3. kez kazanırken, sadece 1 galibiyeti olan sonuncu İTÜ ise kötü gidişata 'dur' diyemedi. Öte yandan bugün potada tek maç var. A.Efes, 20.00'de G.Antep'i konuk edecek.
  1. 9.3.2020
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