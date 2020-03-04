Fener ve Efes parkede

THY Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A.Efes bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te İsrail'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.