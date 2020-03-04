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04 Mart 2020, Çarşamba
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Fener ve parkede

Fener ve Efes parkede

'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A. bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te 'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A. bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te 'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

  1. 4.3.2020
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