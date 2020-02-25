OGM Ormanspor Basket Landes deplasmanında!
OGM Ormanspor, Fransa'da Basket Landes ile karşılaşacak. FIBA Avrupa Kupasında Ankarada'ki ilk maçı rakip Basket Landes 82-76 kazanmıştı. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak.
Fransa'nın Landes kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Ankara'da yapılan ilk maçı Fransa temsilcisi 82-79 kazanmıştı.
- 25.02.2020
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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