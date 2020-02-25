OGM Ormanspor Basket Landes deplasmanında! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Ormanspor deplasmanında!

OGM Ormanspor Basket Landes deplasmanında!

Ormanspor, 'da ile karşılaşacak. Avrupa Kupasında Ankarada'ki ilk maçı rakip Basket Landes 82-76 kazanmıştı. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, 8'li tur rövanş maçında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Fransa'nın Landes kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. 'da yapılan ilk maçı Fransa temsilcisi 82-79 kazanmıştı.

  1. 25.02.2020
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