Komşu’da hakemlere saldırı
Avrupa Ligi'ndeki Pana-Barcelona maçında düdük çalan hakemler, otele dönüşünde saldırıya uğramıştı. Hakem üçlüsünden Emin Moğulkoç, "Motosikletli iki kişi, taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdı. Lamonica'nın yüzünde ufak kesikler oluştu" dedi.
Avrupa Ligi'ndeki Pana-Barcelona maçında düdük çalan hakemler, otele dönüşünde saldırıya uğramıştı. Hakem üçlüsünden Emin Moğulkoç, "Motosikletli iki kişi, taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdı. Lamonica'nın yüzünde ufak kesikler oluştu" dedi.
- 23.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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