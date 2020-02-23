Komşu’da hakemlere saldırı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Komşu’da hakemlere saldırı

Komşu’da hakemlere saldırı

Komşu’da hakemlere saldırı

Avrupa Ligi'ndeki Pana-Barcelona maçında düdük çalan hakemler, otele dönüşünde saldırıya uğramıştı. Hakem üçlüsünden , "Motosikletli iki kişi, taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdı. Lamonica'nın yüzünde ufak kesikler oluştu" dedi.

Avrupa Ligi'ndeki Pana-Barcelona maçında düdük çalan hakemler, otele dönüşünde saldırıya uğramıştı. Hakem üçlüsünden , "Motosikletli iki kişi, taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdı. Lamonica'nın yüzünde ufak kesikler oluştu" dedi.

  1. 23.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komşu’da hakemlere saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN