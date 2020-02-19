OGM Ormanspor: 79 - 82 Basket Landes
Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında konuk ettiği Fransız ekibi Basket Landes'e 82-79 yenilerek avantaj kaybetti. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında OGM Ormanspor, konuk ettiği Fransa temsilcisi Basket Landes'e 82-79 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
SALON: Sait Zarifoğlu
HAKEMLER: Ognjen Jokin (Karadağ), Stanislav Valeev (Rusya), Alin Faur (Romanya)
OGM ORMANSPOR: Robinson 19, Paris 16, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Bilgiç 20, Ogunbowale 10, Naile Çırak, Damla Gezgin 7
BASKET LANDES: Suarez 14, Gaye 10, Dumerc 9, Ayim 24, Toure 9, Hejdova 10, Marquet, Turcinovic 4, Paget 2
1. PERİYOT: 25-23
DEVRE: 46-41
3. PERİYOT: 60-54
- 19.02.2020
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Toplam 2
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Yorum
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