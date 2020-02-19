OGM Ormanspor: 79 - 82 Basket Landes - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Ormanspor: 79 - 82

OGM Ormanspor: 79 - 82 Basket Landes

Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar 8'li tur ilk maçında konuk ettiği Fransız ekibi 'e 82-79 yenilerek avantaj kaybetti. Karşılaşmanın rövanşı Çarşamba günü 'da oynanacak.

Basketbolda FIBA Kadınlar 8'li tur ilk maçında Ormanspor, konuk ettiği temsilcisi 'e 82-79 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

SALON: Sait Zarifoğlu

HAKEMLER: Ognjen Jokin (Karadağ), Stanislav Valeev (), Alin Faur (Romanya)

OGM ORMANSPOR: Robinson 19, 16, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Bilgiç 20, Ogunbowale 10, Naile Çırak, Damla Gezgin 7

BASKET LANDES: Suarez 14, Gaye 10, Dumerc 9, Ayim 24, Toure 9, Hejdova 10, Marquet, Turcinovic 4, Paget 2

1. PERİYOT: 25-23

DEVRE: 46-41

3. PERİYOT: 60-54

  1. 19.02.2020
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