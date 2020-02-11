Şölen başlıyor
Basketbolda en iyiler kapışıyor. Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları bugün oynanıyor. Darüşşafaka-Efes, G.Saray-Tofaş kozlarını paylaşıyor.
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün heyecan başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde iki maç oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Günün ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Volkswagen'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem'deki diğer karşılaşmada ise 21.00'de Galatasaray Doğa Sigorta ile Tofaş kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Tivibuspor'dan yayınlanacak.
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün heyecan başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde iki maç oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Günün ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Volkswagen'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem'deki diğer karşılaşmada ise 21.00'de Galatasaray Doğa Sigorta ile Tofaş kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Tivibuspor'dan yayınlanacak.
- 11.2.2020
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