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11 Şubat 2020, Salı
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Şölen başlıyor

Şölen başlıyor

Basketbolda en iyiler kapışıyor. ilk maçları bugün oynanıyor. Darüşşafaka-Efes, G.Saray-Tofaş kozlarını paylaşıyor.

Kupası'nda bugün heyecan başlıyor. Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde iki maç oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Günün ilk maçında , 'i ağırlayacak. 'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. 'deki diğer karşılaşmada ise 21.00'de ile Tofaş kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Tivibuspor'dan yayınlanacak.

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler 'nda bugün heyecan başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde iki maç oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Günün ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Volkswagen'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem'deki diğer karşılaşmada ise 21.00'de Galatasaray Doğa Sigorta ile Tofaş kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Tivibuspor'dan yayınlanacak.

  1. 11.2.2020
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