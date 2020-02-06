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06 Şubat 2020, Perşembe
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'nde 'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX'u konuk edecek

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 24. haftasında yarın sahasında temsilcisi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren , 7. sırada yer alıyor.

ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 533. MAÇ

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, 'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

  1. 06.02.2020
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