Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX'u konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor.
Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 533. MAÇ
Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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