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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan eli boş döndü

TOFAŞ İspanya'dan eli boş döndü

ULEB son 16 turu H Grubu 5. hafta maçında , deplasmanda İspanyol ekibi 'ya 76-68 yenildi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen temsilcimiz 2. mağlubiyetini aldı. Lider Unicaja ise 4. kez kazandı.

, 'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte etkisini artıran ev sahibi ekip devre arasına 43-34 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin sonunda TOFAŞ skoru 59-59'a getirse de karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, Unicaja Malaga 4. galibiyetine ulaştı.

  1. 06.02.2020
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