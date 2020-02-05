ULEB Avrupa Kupası son 16 turu H Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 76-68 yenildi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen temsilcimiz 2. mağlubiyetini aldı. Lider Unicaja ise 4. kez kazandı.
TOFAŞ, İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte etkisini artıran ev sahibi ekip devre arasına 43-34 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreğin sonunda TOFAŞ skoru 59-59'a getirse de Unicaja Malaga karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, Unicaja Malaga 4. galibiyetine ulaştı.
- 06.02.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
TOFAŞ İspanya'dan eli boş döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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