Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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kafilesi aynı uçaktaydı

Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı

FIBA 'ta deplasmanına çıkan 'nin bugün 'na inişte geçiren uçakla 'e geldiği ortaya çıktı.

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20'de 'ndan 'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte geçirmesinin şokunu yaşadı. Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların 'a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, 'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

  1. 05.02.2020
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