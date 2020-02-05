Galatasaray Doğa Sigorta tur şansını zora soktu

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, EuroCup Son 16 Turu G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Monaco'nun 91-79'luk galibiyetiyle sonuçlandı.Aslanlar, UNICS Kazan'ın Rytas'ı 82-69 yenmesinden sonra Monaco'ya 12 farkla kaybetti ve tur umutlarını son maça bıraktı.



Sarı - kırmızılılar, rakibine 12 sayı ile mağlup olduğu için ikili averajda eşitlik oluştu. -27 averajı olan Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda +26 averajı olan Monaco ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.



