Galatasaray Doğa Sigorta tur şansını zora soktu
Galatasaray Doğa Sigorta, EuroCup son 16 turu 5. maçında Monaco'ya 91-79 mağlup oldu ve tur şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray'ın (-27) gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda Monaco (+26) ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, EuroCup Son 16 Turu G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Monaco'nun 91-79'luk galibiyetiyle sonuçlandı.Aslanlar, UNICS Kazan'ın Rytas'ı 82-69 yenmesinden sonra Monaco'ya 12 farkla kaybetti ve tur umutlarını son maça bıraktı.
Sarı - kırmızılılar, rakibine 12 sayı ile mağlup olduğu için ikili averajda eşitlik oluştu. -27 averajı olan Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda +26 averajı olan Monaco ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.
- 05.02.2020
- Güncelleme: 05.02.2020 22:20
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Galatasaray Doğa Sigorta tur şansını zora soktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.