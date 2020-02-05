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05 Şubat 2020, Çarşamba
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tur şansını zora soktu

Galatasaray Doğa Sigorta tur şansını zora soktu

, EuroCup son 16 turu 5. maçında 'ya 91-79 mağlup oldu ve tur şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray'ın (-27) gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda Monaco (+26) ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.

Basketbol Takımı, EuroCup Son 16 Turu G Grubu 5. hafta maçında AS 'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Monaco'nun 91-79'luk galibiyetiyle sonuçlandı.Aslanlar, UNICS Kazan'ın Rytas'ı 82-69 yenmesinden sonra Monaco'ya 12 farkla kaybetti ve tur umutlarını son maça bıraktı.

Sarı - kırmızılılar, rakibine 12 sayı ile mağlup olduğu için ikili averajda eşitlik oluştu. -27 averajı olan Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda +26 averajı olan Monaco ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.


  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 22:20
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