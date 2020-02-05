Pınar Karşıyaka 96-65 Bahçeşehir Koleji | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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| MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka 96-65 Bahçeşehir Koleji | MAÇ SONUCU

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen iki temsilcimiz ve 'nin karşı karşıya geldiği 'deki Türk derbisinde kazanan ev sahibi yeşil-kırmızılılar oldu.

Son grup maçında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon üst üste 11'inci galibiyetini aldı. Bu skorla daha önce liderliği garantileyen Kaf-Kaf, grubu 6'da 6'yla tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, çeyrek finalde K Grubu'nu ikinci bitiren temsilcisi Kiev Basket'le eşleşti. Bahçeşehir ise K Grubu'ndaki son maçta Kiev'i deplasmanda yenerek grup lideri olan ekibi Ventspils'le rakip oldu. maçları 4-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan 'ne Karşıyaka Morgan ve Taylor'la karşılık verse de konuk ekip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Bahçeşehir'in 23-18 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Karşıyaka kısa sürede 6 sayı farkla öne geçti. Bahçeşehir, Jones ve Mathiang'la farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-42 eşitlikle girildi. Üçüncü periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Morgan, Metecan, Crocker ve M'Baye ile tekrar üstünlüğü yakalayıp farkı kısa sürede 16 sayıya taşıdı. Kaf-Kaf üçüncü periyodu 68-52 önde geçti. Son periyotta farkı 26'ya çıkaran ev sahibi rahat bir oyunla salondan galip ayrıldı.

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndan lider olarak çeyrek finale yükselen 'da Antrenör Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji'yle oynanan son grup maçının ardından Avrupa'da artık son viraja girdiklerini söyledi. Salondan 96-65 galip ayrılarak Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'le eşleşen Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Daha önce garantilemiştik ancak grubu birinci sırada bitirip çeyrek finale kaldığımız için takımını tekrar tebrik ediyorum. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Amacımız önce yarı final sonra finale kalmak olacak. Sezon başında beri çok az maç kaybettik ve her türlü zorlu maçta aynı ciddiyetle oynuyoruz. Avrupa'da arka arkaya 11 maç kazanmak önemli" dedi. Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma ise, "Şampiyon olmak için 6 maçımız kaldı. Buradaki tek hedefimiz şampiyonluk. Allah izin verirse mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu

ZAFER AKTAŞ: İKİ TÜRK TAKIMI FİNAL OYNASIN

Pınar Karşıyaka gibi Europe Cup'ta daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji'nin Antrenörü Zafer Aktaş, Avrupa'ta iki Türk takımının final oynamasını diledi. Aktaş, Karşıyaka maçı sonrası, "Gruba başlarken en büyük temennim gruptan iki Türk takımının çıkması ve sonuçta kupayı Türkiye'ye getirmesiydi. İkimiz birlikte çıkmayı başardık. Statü gereği bir daha finale kadar yollarımız kesişmeyecek. İnşallah finale kadar beraber geliriz ve finalde de bir Türk takımı kupayı kaldırır. Bugünkü maç iki takım da daha önce çeyrek finali garantilediğinden biraz formalite niteliğindeydi. Pazar günü ligde Fenerbahçe'yle zorlu bir maç oynayacağız. Dinlenip ona hazırlanacağız. Lige Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilecek 17 günlük ara bize faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 22:11
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