Teksüt Bandırma 81-66 Pau Orthez | MAÇ SONUCU
FIBA Şampiyonlar Ligi 14. hafta maçında Teksüt Bandırma sahasında Pau Orthez'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 81-66 galip ayrıldı.
FIBA Şampiyolar Ligi'ndeki temsilcimiz Teksüt Bandırma, Fransız rakibi Pau Orthez'i 81-66 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bandırma bu skorla gruptaki 8. galibiyetini alarak 4. sırada yer aldı. Pau Orthez ise 5 galibiyetle 7. sırada kaldı.
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