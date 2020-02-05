Teksüt Bandırma 81-66 Pau Orthez | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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81-66 | MAÇ SONUCU

Teksüt Bandırma 81-66 Pau Orthez | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi 14. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 81-66 galip ayrıldı.

Şampiyolar Ligi'ndeki temsilcimiz , Fransız rakibi 'i 81-66 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bandırma bu skorla gruptaki 8. galibiyetini alarak 4. sırada yer aldı. Pau Orthez ise 5 galibiyetle 7. sırada kaldı.

  1. 05.02.2020
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