Teksüt Bandırma 81-66 Pau Orthez | MAÇ SONUCU

FIBA Şampiyolar Ligi'ndeki temsilcimiz Teksüt Bandırma, Fransız rakibi Pau Orthez'i 81-66 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bandırma bu skorla gruptaki 8. galibiyetini alarak 4. sırada yer aldı. Pau Orthez ise 5 galibiyetle 7. sırada kaldı.