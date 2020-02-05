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05 Şubat 2020, Çarşamba
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FIBA 'nda rakipler belli oldu

FIBA Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu

FIBA Erkekler 'nda 2. Tur L Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan temsilcilerimiz ile 'nin çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Karşıyaka 'dan , Bahçeşehir Koleji ise 'dan Ventspils ile eşleşti.

FIBA Erkekler 'nda 2. Tur L Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan temsilcilerimiz ile 'nin çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Karşıyaka 'dan , Bahçeşehir Koleji ise 'dan Ventspils ile eşleşti.

FIBA Kupası 2. Tur L Grubu'nda daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin rakipleri, K Grubu'ndaki Kiev Basket-Ventspils maçının ardından belli oldu.

Karşılaşmayı deplasmanda 88-80 kazanan Letonya ekibi Ventspils, K Grubu'nu lider bitirdi ve L Grubu ikincisi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. İkinci sırada kalan Kiev Basket ise L Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

müsabakalarının 4 ve 11 Mart tarihlerinde yapılacağı organizasyonda ilk maçları Pınar Karşıyaka deplasmanda, Bahçeşehir Koleji ise İstanbul'da oynayacak.

  1. 05.02.2020
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