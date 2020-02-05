FIBA Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2. Tur L Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Karşıyaka Ukrayna'dan Kiev Basket, Bahçeşehir Koleji ise Letonya'dan Ventspils ile eşleşti.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin rakipleri, K Grubu'ndaki Kiev Basket-Ventspils maçının ardından belli oldu.

Karşılaşmayı deplasmanda 88-80 kazanan Letonya ekibi Ventspils, K Grubu'nu lider bitirdi ve L Grubu ikincisi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. İkinci sırada kalan Kiev Basket ise L Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Çeyrek final müsabakalarının 4 ve 11 Mart tarihlerinde yapılacağı organizasyonda ilk maçları Pınar Karşıyaka deplasmanda, Bahçeşehir Koleji ise İstanbul'da oynayacak.