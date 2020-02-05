MAÇ SONUCU SIG Strasbourg 89-90 Türk Telekom
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u deplasmanda 90-89 yendi.
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, Strasbourg kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde kapattı. Başkent temsilcisi, 3. çeyreği de 65-64 üstün durumda geçip, müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 11. galibiyetini alıp, lider olarak son 16 turuna yükseldi.
- 06.02.2020
- Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
- Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular
- Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
MAÇ SONUCU SIG Strasbourg 89-90 Türk Telekom haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.