MAÇ SONUCU SIG Strasbourg 89-90 Türk Telekom - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU SIG 89-90

MAÇ SONUCU SIG Strasbourg 89-90 Türk Telekom

Erkek , A Grubu'ndaki 14. ve temsilcisi SIG 'u deplasmanda 90-89 yendi.

, A Grubu'ndaki 14. ve temsilcisi SIG ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, Strasbourg kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde kapattı. Başkent temsilcisi, 3. çeyreği de 65-64 üstün durumda geçip, müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 11. galibiyetini alıp, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

  1. 06.02.2020
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