Kanarya potada tam gaz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Zenit takımını 73-68 mağlup etti. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli takım, toplamda 23 karşılaşmada 11'inci, deplasmanda ise üst üste 4 kez kazanıp potaya girdi.