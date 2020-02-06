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06 Şubat 2020, Perşembe
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Kanarya potada tam gaz

Kanarya potada tam gaz

, 'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'nın Zenit takımını 73-68 mağlup etti. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli takım, toplamda 23 karşılaşmada 11'inci, deplasmanda ise üst üste 4 kez kazanıp potaya girdi.

Fenerbahçe Beko, 'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'nın Zenit takımını 73-68 mağlup etti. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli takım, toplamda 23 karşılaşmada 11'inci, deplasmanda ise üst üste 4 kez kazanıp potaya girdi.

  1. 6.2.2020
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