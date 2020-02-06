Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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’nın rakibi

Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket

’ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan , çeyrek finalde ekibi ile karşılaşacak.

L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan , adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Turundaki rakibi ekibi oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak.

  1. 06.02.2020
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