Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket
FIBA Europe Cup’ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.
FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak.
- 06.02.2020
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