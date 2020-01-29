Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 531. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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