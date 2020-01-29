Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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'nde 'e konuk olacak

'ndeki temsilcimiz Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda 'nın ekibiyle karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 531. MAÇ

, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

  1. 29.01.2020
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