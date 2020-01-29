Ergin Ataman: Kobe Bryant ile her konuda anlaşmıştık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Ataman şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş dönemimde NBA'de lokavt olmuştu. Biz Deron Williams'ı transfer etmiştik. Sonrasında Kobe Bryant ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu. New York Times'in başyazarı beni aramıştı, 'Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi? Kobe Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' dediğinde, 'Evet biz teklif ettik' dedim. O dönemde kulüp başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve şube sorumlumuz Şeref Yalçın, Los Angeles'a gittiler. Bizzat görüşme yaptılar. Aslında her şey de hazırdı, Kobe neredeyse gelip Beşiktaş'ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. O gelip Türkiye'de oynamak istiyordu. Lokavtta yatmak yerine, o oynamak istiyordu. 3 gün Kobe'yle ve menajeriyle görüşme yaptılar Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı. Ama sponsorluklardan dolayı olmadı. Bu da böyle anımsadığım bir anı. Allah rahmet eylesin, söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum.





"CUMHURBAŞKANI'NIN TAZİYE MESAJINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kobe Bryant'ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaşmasına değinen Ergin Ataman, "Sosyal medyayı biraz karıştırırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kobe Bryant için attığı taziye mesajını gördüm ve inanın duygulandım. Bu çok önemli bir şey. Diğer ülkelerin çoğundan ben böyle bir şey görmedim. Trump bile olay olduktan 2 saat sonra devreye girdi. Hatta başka konuyla ilgili bir tweet atmıştı ve altına tepkiler geldi, 'Kobe Bryant öldü, sen nasıl kendinle ilgili bir tweet atıyorsun' diye. Baktım ondan bir saat sonra taziye mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünya sporunu bu kadar yakından takip etmesi ve böylesine önemli ve insani bir olayda devlet başkanı olarak bu mesajı paylaşması benim için çok önemli. Eminim ki dünya kamuoyu için de çok önemli. Aynı hassasiyeti, 1-1.5 ay önce Shane Larkin'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için gösterdi. İnşallah hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.