Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı!
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da gösterdiği başarılı performansla A Milli Basketbol Takımımıza kadar yükselen yıldız isim Scottie Wilbekin, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile olan mevcut sözleşmesini üç yıl daha uzattı.
Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği performansla A Milli Basketbol Takımımıza kadar yükselen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv ile yola devam etme kararı aldı.
Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 16.3 sayı 2 ribaund 3.5 asist 1.3 top çalma ile oynayan yıldız isim takımıyla olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON DOLAR
Yılda 1.5 milyon Dolar alan ve mevcut sözleşmesi 2020-21 sonunda sona erecek olan 1.88 boyundaki oyuncunun 1 milyon Dolar'lık sözleşme fesih bedeli bulunuyordu.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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