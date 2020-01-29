Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı!

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği performansla A Milli Basketbol Takımımıza kadar yükselen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv ile yola devam etme kararı aldı.

Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 16.3 sayı 2 ribaund 3.5 asist 1.3 top çalma ile oynayan yıldız isim takımıyla olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON DOLAR

Yılda 1.5 milyon Dolar alan ve mevcut sözleşmesi 2020-21 sonunda sona erecek olan 1.88 boyundaki oyuncunun 1 milyon Dolar'lık sözleşme fesih bedeli bulunuyordu.