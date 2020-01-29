Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı! | Son dakika Scottie Wilbekin haberleri - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı!

3 yıllık imzayı attı!

Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı!

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da gösterdiği başarılı performansla A Milli Basketbol Takımımıza kadar yükselen yıldız isim , İsrail temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği performansla A Milli Basketbol Takımımıza kadar yükselen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv ile yola devam etme kararı aldı.

Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 16.3 sayı 2 ribaund 3.5 asist 1.3 top çalma ile oynayan yıldız isim takımıyla olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON DOLAR

Yılda 1.5 milyon Dolar alan ve mevcut sözleşmesi 2020-21 sonunda sona erecek olan 1.88 boyundaki oyuncunun 1 milyon Dolar'lık sözleşme fesih bedeli bulunuyordu.

  1. 29.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Scottie Wilbekin 3 yıllık imzayı attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN