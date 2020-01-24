Türk Telekom rüzgarı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden Türk Telekom, A Grubu'nda zirveye kuruldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden Türk Telekom, A Grubu'nda zirveye kuruldu. Oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet alan temsilcimiz, gözünü kupaya dikti. Başantrenör Burak Gören, Hedefimiz Türkiye'ye yeni zaferler yaşatmak" açıklamasında bulundu.
- 24.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Türk Telekom rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.