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24 Ocak 2020, Cuma
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rüzgarı

Türk Telekom rüzgarı

'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden , A Grubu'nda zirveye kuruldu.

'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden , A Grubu'nda zirveye kuruldu. Oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet alan temsilcimiz, gözünü kupaya dikti. Başantrenör Burak Gören, Hedefimiz 'ye yeni zaferler yaşatmak" açıklamasında bulundu.

  1. 24.1.2020
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