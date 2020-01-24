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24 Ocak 2020, Cuma
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’ta iki kayıp

EuroCup’ta iki kayıp

Kadınlar son 16 turu ilk maçında Ormanspor, deplasmanda temsilcisi 'a 72-64 yenildi.

Kadınlar son 16 turu ilk maçında Ormanspor, deplasmanda temsilcisi 'a 72-64 yenildi. Hatay BŞB de 'nın Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi. İki temsilcimiz rövanş maçlarını 29 Ocak'ta 'de oynayacak.

  1. 24.1.2020
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