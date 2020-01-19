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19 Ocak 2020, Pazar
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Larkin tarihe geçti

Larkin tarihe geçti

 Ligi'nin 20. haftasında en değerli oyuncu () oldu. A.Efes'in yıldızı, Asvel'i 101-74 yendikleri maçta 29 sayı, 7 asistle oynarken, 3 hafta MVP seçildi.

Ligi'nin 20. haftasında en değerli oyuncu () oldu. A.Efes'in yıldızı, Asvel'i 101-74 yendikleri maçta 29 sayı, 7 asistle oynarken, 3 hafta MVP seçildi. Larkin, MVP unvanını üst üste 3 kez kazanan ilk oyuncu unvanını aldı.

  1. 19.1.2020
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