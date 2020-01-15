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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Larkin’de geri sayım

Larkin’de geri sayım

Başkanı , milli formayı giymesi beklenen 'le bu hafta görüşeceklerini söyledi.

Başkanı , milli formayı giymesi beklenen 'le bu hafta görüşeceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde menajeri ile görüştüklerini belirten Türkoğlu, "Bu hafta içinde de birebir görüşeceğiz. Ardından daha net bir açıklama doğru olur. Böyle değerli bir oyuncuyu takımda görmek isterim" dedi.
  1. 15.1.2020
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