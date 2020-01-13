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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Rakipsiz !

Rakipsiz Anadolu Efes!

'nde Ormanspor'a konuk olan , rakibine şans tanımadı. Lacivert-beyazlılar, salondan galip ayrıldı, ligde üst üste 13. maçını kazandı. Diğer maçta , Büyükçekmece'yi yendi.

'nde Ormanspor'a konuk olan , rakibine şans tanımadı. Lacivert-beyazlılar, salondan galip ayrıldı, ligde üst üste 13. maçını kazandı. Diğer maçta , Büyükçekmece'yi yendi.

  1. 13.1.2020
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