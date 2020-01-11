Efes Barçaladı
Anadolu Efes, Barcelona deplasmanındaki nefesleri kesen mücadeleyi kazanarak 15’inci zaferini elde ederken Ergin Ataman teknik faul aldı.
THY Avrupa Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu Barcelona karşısında son çeyrekte güldü: 86-82. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-19 önde geçerken soyun odasına da 45-42 galip girdi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan lacivert-beyazlılar, 21-16'lik seri ile final periyoduna 66-58 gönde girmeyi başardı. Nefeslerin tutulduğu son çeyrekte Efes de tutuldu. Seyircisinin desteği ve hakemlerin taraflı tutumu sonrası 14-0'lık bir seri yakalayan Barcelona72-66 öne geçti. Toparlanan Efes yeniden maça ortak olurken hakemlere tepki gösteren Ergin Ataman, aldığı teknik faul sonrası soyunma odasına gitti. Ataman'ın yokluğununa rağmen coşan Anadolu Efes karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi: 86-22.
- 11.1.2020
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