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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Efes Barçaladı

Efes Barçaladı

, deplasmanındaki nefesleri kesen mücadeleyi kazanarak 15’inci zaferini elde ederken teknik faul aldı.

Avrupa Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren , 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu karşısında son çeyrekte güldü: 86-82. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-19 önde geçerken soyun odasına da 45-42 galip girdi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan lacivert-beyazlılar, 21-16'lik seri ile final periyoduna 66-58 gönde girmeyi başardı. Nefeslerin tutulduğu son çeyrekte Efes de tutuldu. Seyircisinin desteği ve hakemlerin taraflı tutumu sonrası 14-0'lık bir seri yakalayan Barcelona72-66 öne geçti. Toparlanan Efes yeniden maça ortak olurken hakemlere tepki gösteren , aldığı teknik faul sonrası soyunma odasına gitti. Ataman'ın yokluğununa rağmen coşan Anadolu Efes karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi: 86-22.

  1. 11.1.2020
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