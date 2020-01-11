Efes Barçaladı

THY Avrupa Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu Barcelona karşısında son çeyrekte güldü: 86-82. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-19 önde geçerken soyun odasına da 45-42 galip girdi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan lacivert-beyazlılar, 21-16'lik seri ile final periyoduna 66-58 gönde girmeyi başardı. Nefeslerin tutulduğu son çeyrekte Efes de tutuldu. Seyircisinin desteği ve hakemlerin taraflı tutumu sonrası 14-0'lık bir seri yakalayan Barcelona72-66 öne geçti. Toparlanan Efes yeniden maça ortak olurken hakemlere tepki gösteren Ergin Ataman, aldığı teknik faul sonrası soyunma odasına gitti. Ataman'ın yokluğununa rağmen coşan Anadolu Efes karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi: 86-22.