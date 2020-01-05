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05 Ocak 2020, Pazar
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Bütün gücümle savaşacağım

F.Bahçe Beko'ya geri dönen ilk idmanına çıktı. 'ye açıklamalarda bulunan 'li basketbolcu, " için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. F.Bahçe için . uzun bir zaman var. bir şey yok. maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

F.Bahçe Beko'ya geri dönen ilk idmanına çıktı. 'ye açıklamalarda bulunan 'li basketbolcu, " için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. F.Bahçe için . uzun bir zaman var. bir şey yok. maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
  1. 5.1.2020
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