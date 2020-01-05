F.Bahçe Beko'ya geri dönen James Nunnally ilk idmanına çıktı. FBTV'ye açıklamalarda bulunan ABD'li basketbolcu, "Döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. F.Bahçe için bütün gücümle savaşacağım. Önümüzde uzun bir zaman var. Kaybedilmiş bir şey yok. Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
F.Bahçe Beko'ya geri dönen James Nunnally ilk idmanına çıktı. FBTV'ye açıklamalarda bulunan ABD'li basketbolcu, "Döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. F.Bahçe için bütün gücümle savaşacağım. Önümüzde uzun bir zaman var. Kaybedilmiş bir şey yok. Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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