Birsel'den müthiş veda!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Kayseri'yi 89-55 yendiği maç öncesi Birsel Vardarlı için jübile töreni yapıldı. Başkan Ali Koç ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Birsel'in 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Kayseri'yi 89-55 yendiği maç öncesi Birsel Vardarlı için jübile töreni yapıldı. Başkan Ali Koç ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Birsel'in 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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