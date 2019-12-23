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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Birsel'den müthiş veda!

Birsel'den müthiş veda!

Fenerbahçe 'nın 'yi 89-55 yendiği maç öncesi için jübile töreni yapıldı. Başkan ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Birsel'in 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Fenerbahçe 'nın 'yi 89-55 yendiği maç öncesi için jübile töreni yapıldı. Başkan ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Birsel'in 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.

  1. 23.12.2019
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