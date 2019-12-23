Birsel'den müthiş veda!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Kayseri'yi 89-55 yendiği maç öncesi Birsel Vardarlı için jübile töreni yapıldı. Başkan Ali Koç ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Birsel'in 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.