Evinde rakipsiz
ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Teksüt Bandırma'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan sarı-lacivertiller, salondan 89-79 galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Obradovic'in öğrencileri, ligde ise taraftarları önünde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de Datome 18 sayı ile yıldızlaşırken, karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Bandırma'dan Terry oldu.
OBRA'YA TAM DESTEK
Obradovic'in görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, Obra'ya büyük destek verirken, şu pankartı açtı: "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal).
- 23.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Evinde rakipsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.