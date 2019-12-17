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17 Aralık 2019, Salı
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Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Erdoğan’a teşekkür

A.Efes'in yıldızı Larkin, A için Başkan 'ın kendisine yönelik sözlerine teşekkür etti. Larkin, "'a benimle ilgili ince düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

A.Efes'in yıldızı Larkin, A için Başkan 'ın kendisine yönelik sözlerine teşekkür etti. Larkin, "'a benimle ilgili ince düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

  1. 17.12.2019
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