Başkan Erdoğan’a teşekkür

A.Efes'in yıldızı Larkin, A Milli Takım için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine teşekkür etti. Larkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a benimle ilgili ince düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.