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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Karşıyaka dolu dizgin

Karşıyaka dolu dizgin

12. hafta mücadelesinde P.Karşıyaka, ’yı mağlup etti ve lider A.Efes’i takibini sürdürdü. ekibi 63-55 üstün girdiği final periyodunda hızını kesmedi ve maçtan 84-78 galip ayrıldı. Diğer maçta ise deplasmanda Sigortam.Net ’yü 101-85 yendi.

12. hafta mücadelesinde P.Karşıyaka, 'yı mağlup etti ve lider A.Efes'i takibini sürdürdü. ekibi 63-55 üstün girdiği final periyodunda hızını kesmedi ve maçtan 84-78 galip ayrıldı. Diğer maçta ise deplasmanda Sigortam.Net 'yü 101-85 yendi.
  1. 16.12.2019
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