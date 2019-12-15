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15 Aralık 2019, Pazar
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durdurulamıyor!

Anadolu Efes durdurulamıyor!

ING ve Euroleague'de lider olan , bu sezon çıktığı 26 resmi müsabakada 23 kez galip ayrılan taraf olurken, son 14 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla ligde şampiyon olan ve Euroleague'de final oynama başarısı gösteren 'in yükselişi bu sezonda devam ediyor. Başantrenör ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Efes, bu sezon takımın iskelet kadrosunu koruyup, iyi takviyeler yaparak gücüne güç kattı. Lacivert-beyazlılar ligde ve Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor.

26'DA 23 GALİBİYET
Anadolu Efes bu sezon ING 'nde 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyet, THY Euroleague'de de 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlılar sezon başında da 'nı müzesine götürdü. Efes bu sezon çıktığı 26 resmi müsabakadan 23 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de rakiplerine yenildi.

14 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
İki kulvarda başarılı bir sezon geçiren ve seyir zevki yüksek bir basketbol oynayan Anadolu Efes, yenilmeyi unuttu. Lacivert-beyazlılar, 31 Ekim'de Yunan ekibi Panathinaikos'a mağlup olduktan sonra çıktığı 14 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Efes bu maçların 7'sini ligde 7'sini de Euroleague'de oynadı.

Anadolu Efes ayrıca ligde son 9, Euroleague'de de son 7 maçta parkeden galip ayrılan taraf oldu.

İSTATİSTİKLERLE ANADOLU EFES
Anadolu Efes Euroleague'de 86.0 sayı, 33.8 ribaund ve 18.7 asist ile oynarken, ligde ise 90.3 sayı, 34.8 ribaund ve 23.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes de ayrıca Shane Larkin de gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlıyor. Larkin Euroleague'de 22.0 sayı ortalamasıyla oynayarak bu alanda zirvede yer alıyor.

  1. 15.12.2019
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