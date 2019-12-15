Bir kez daha Efes
Ezeli rakiplerin bu sezonki üçüncü randevusunda gülen yine Anadolu Efes oldu. Simon da maçın öne çıkan oyuncusuydu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gülen taraf Anadolu Efes'ti. Bu sezon 3. kez F.Bahçe Beko ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, dün de sahadan galip ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçtiğimiz perşembe oynanan Avrupa maçının ardından ligde de ezeli rakibine şans tanımayan Ataman'ın öğrencileri, karşılaşmayı 79-66 kazandı. İki takımın sert savunmayla başladığı maçın devre arasına 35-34 önde giren Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı açtı. Son periyoda 61-44 üstünlükle başlayan ev sahibi, bu bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 13 sayı farkla üstün ayrıldı. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla F.Bahçe'den De Colo olurken, Efes'in yıldızı Simon, 16 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve 7'de 5 üç sayılık atışla karşılaşmadaya damga vurdu.
Ataman'dan mutlusu yok
A. Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından bir hayli mutluydu. Yoğun bir süreçten geçtiklerini belirten tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu seriyi de sürdürmek istiyoruz" dedi.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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