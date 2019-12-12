Dev kapışma

THY Avrupa Ligi'nde bu akşam nefesler tutulacak, iki Türk temsilcisi kozlarını paylaşacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ligde zirveye oturan Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından 3'te 3 yaparak çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde sakat Vesely, forma giyemeyecek. 10 maçta 2 yenilgiyle yoluna devam eden lacivert-beyazlılarda ise sakatlıkları devam eden Moerman ve Dunston, bu önemli müsabakada yerini alamayacak.

İKİNCİ RANDEVU

İki temsilcimizin karşı karşıya gelmesiyle Avrupa'da 71. Türk derbisi oynanacak. Avrupa'da en fazla karşı karşıya gelen iki Türk takımı da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes oldu. İlk olarak 16 Ocak 1996'da Koraç Kupası çeyrek finalinde karşılaşan ezeli rakiplerin mücadelesinden 98-65 galip ayrılan Efes'ti. Toplamda 15 kez Avrupa'da birbirlerine rakip olan ikiliden en çok gülen taraf ise Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e karşı 11 galibiyet aldı, yalnızca 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada sezon öncesi oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Efes, 79-74 kazanmıştı.

OBRA: SERİ DEVAM ETMELİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in de maç öncesi yorumu kısa ve netti: "Tempolu ve disiplinli oynayan bir rakibe karşı üst düzey oynamak zorundayız. 3 maçlık galibiyet serisi yakaladığımız süreçte bunun devam etmesi ligdeki sıralamamız açısından önemli olacak."

ATAMAN: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü derbi için şunları söyledi: "F.Bahçe, Avrupa'nın en iyi antrenörüne ve en kapasitli kadrosuna sahip. Şu an sıralamada bulundukları yer ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız."

EN SKORER İSİM DE COLO

Sezon başında CSKA'dan transfer edilen Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'nun bugün en önemli kozlarından biri olacak. Fransız basketbolcu, sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 20.5 sayı oynarken, 2.6 asist, 3.2 ribaund ortalama tutturdu.

SEZONUN FLAŞ İSMİ LARKIN

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, bu sezona süper bir başlangıç yaptı. Lacivert- beyazlıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ABD'li basketbolcu, forma giydiği 11 Avrupa Ligi maçında 22.2 sayı ortalamasıyla dikkat çekerken, 3.9 asist, 3.3 ribaund ile karşılaşmaları tamamladı.

EZELİ REKABETTE ÖNE ÇIKANLAR:

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman, 53. kez rakip oldu. Obradovic bu maçlarda 32, Ataman 21 galibiyet sevinci yaşadı.

- Obradovıc ile Ergin Ataman'ın takımları, Avrupa'da 17 kez karşı karşıya geldi. 12'sinde Obradovic, 5'inde Ataman güldü.

- İki takımın geçen sezon 3 kulvarda karşılaştığı 14 maçın 8'ini Anadolu Efes, 6'sını Fenerbahçe kazandı.

- Fenerbahçe Beko, bugün Avrupa kupalarındaki 522, Anadolu Efes ise 671. sınavına çıkacak.

- Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes ise 10 maçı kazandı, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

- Anadolu Efes'te bu sezonun asist ortalamasında Vasilije Micic 6.9 ile öne çıkan isim olurken, Fenerbahçe Beko'da ise Kostas Sloukas maç başına 6 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.