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08 Aralık 2019, Pazar
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’de en iyisi 'den Sloukas

THY’de en iyisi Fenerbahçe'den Sloukas

Beko'nun yıldız ismi , 'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi. Yunan oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun temsilcisi ALBA 'i uzatmada 107- 102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti.

Beko'nun yıldız ismi , 'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi. Yunan oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun temsilcisi ALBA 'i uzatmada 107- 102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti. Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

  1. 8.12.2019
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