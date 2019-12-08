THY’de en iyisi Fenerbahçe'den Sloukas

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Yunan oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 107- 102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti. Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.