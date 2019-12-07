Darüşşafaka Tekfen 78-59 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 78-59 mağlup etti. Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 78-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Sigorta ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Darüşşakafa Tekfen 11-8 önde geçti. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta'ya pota altından kaydettiği sayılarla karşılık veren ev sahibi takım, ilk çeyreği 19-17 üstün kapattı.
İkinci periyoda Darüşşafaka Tekfen etkili başladı. Yeşil-siyahlı takımın etkili savunması karşısında zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, skor üretmekte sıkıntı yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, Jarrod Jones'un basketleriyle 19. dakikada 15 sayılık fark elde etti: 36-21. Beşiktaş Sompo Sigorta, periyodun son 1 dakika 13 saniyesinde 7 sayı bulsa da Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 36-28 önde gitti.
Mücadelenin ilk yarısının son bölümündeki iyi oyununu 3. periyodun başına da taşıyan Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic'in basketiyle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 38-35. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Ev sahibi takım, son çeyreğe 18 sayılık avantajla girdi: 57-39.
- 07.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Darüşşafaka Tekfen 78-59 Beşiktaş | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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