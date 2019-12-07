Darüşşafaka Tekfen 78-59 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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78-59 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Darüşşafaka Tekfen 78-59 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında , sahasında 'yı 78-59 mağlup etti. Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 78-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla , ligde 6. galibiyetini aldı. ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Darüşşakafa Tekfen 11-8 önde geçti. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta'ya pota altından kaydettiği sayılarla karşılık veren ev sahibi takım, ilk çeyreği 19-17 üstün kapattı.

İkinci periyoda Darüşşafaka Tekfen etkili başladı. Yeşil-siyahlı takımın etkili savunması karşısında zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, skor üretmekte sıkıntı yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, Jarrod Jones'un basketleriyle 19. dakikada 15 sayılık fark elde etti: 36-21. Beşiktaş Sompo Sigorta, periyodun son 1 dakika 13 saniyesinde 7 sayı bulsa da Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 36-28 önde gitti.

Mücadelenin ilk yarısının son bölümündeki iyi oyununu 3. periyodun başına da taşıyan Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic'in basketiyle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 38-35. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Ev sahibi takım, son çeyreğe 18 sayılık avantajla girdi: 57-39.

  1. 07.12.2019
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