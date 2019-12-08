Galatasaray evinde rakipsiz

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bandırma'yı konuk eden Galatasaray, parkeden 91-70 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla sahasında oynadığı 6. maçı da kazanmayı başardı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-İTÜ: 96-94, D.Şafaka-Beşiktaş SJ: 78-59, Tofaş-K.Yaka: 94-88.