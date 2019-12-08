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08 Aralık 2019, Pazar
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evinde rakipsiz

Galatasaray evinde rakipsiz

'nin 11. haftasında Bandırma'yı konuk eden , parkeden 91-70 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla sahasında oynadığı 6. maçı da kazanmayı başardı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-: 96-94, D.Şafaka-Beşiktaş : 78-59, Tofaş-K.Yaka: .

'nin 11. haftasında Bandırma'yı konuk eden , parkeden 91-70 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla sahasında oynadığı 6. maçı da kazanmayı başardı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-: 96-94, D.Şafaka-Beşiktaş : 78-59, Tofaş-K.Yaka: .

  1. 8.12.2019
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