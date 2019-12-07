Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Galatasaray cephesi karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim sakat oyuncular ve takımdaki eksikliklerden yakındı. İşte o açıklamalar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 22:40 Güncelleme: 07.12.2019 22:40
Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Nzonzi: Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Bugün kazanmamız ve 3 puanı almamız çok önemliydi. Golü attıktan sonra biraz geri çekiliyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Çalışmaya devam edeceğiz. Bu galibiyet önemliydi. Şimdi buradan devam etmemiz gerekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Seri: Açıkçası bugün bireysel performanslardan değil, takım performansından bahsetmek gerekiyor, aldığımız 3 puanı konuşmak gerekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Matematiksel olarak Avrupa'ya devam etme şansımız var. Yazılı bir şey olmadığına göre maçta şansımızı deneyeceğiz.

Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!

Mariano: Şu anda geleceği düşünmüyorum, Galatasaray ile devam eden bir kontratım var. Şu an aslolan Galatasaray.

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