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Galatasaray'da Fatih Terim: 1 gün bile kafayı kaldıramadık ki!
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Galatasaray cephesi karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim sakat oyuncular ve takımdaki eksikliklerden yakındı. İşte o açıklamalar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 22:40
Güncelleme: 07.12.2019 22:40
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Nzonzi: Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Bugün kazanmamız ve 3 puanı almamız çok önemliydi. Golü attıktan sonra biraz geri çekiliyoruz.
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Çalışmaya devam edeceğiz. Bu galibiyet önemliydi. Şimdi buradan devam etmemiz gerekiyor.
Seri: Açıkçası bugün bireysel performanslardan değil, takım performansından bahsetmek gerekiyor, aldığımız 3 puanı konuşmak gerekiyor.
Matematiksel olarak Avrupa'ya devam etme şansımız var. Yazılı bir şey olmadığına göre maçta şansımızı deneyeceğiz.
Mariano: Şu anda geleceği düşünmüyorum, Galatasaray ile devam eden bir kontratım var. Şu an aslolan Galatasaray.