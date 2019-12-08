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08 Aralık 2019, Pazar
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mağlubiyete rağmen takımdan memnun

Ufuk Sarıca mağlubiyete rağmen takımdan memnun

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu 'a 94-88 yenilen 'nın başantrenörü , takımın hücumdaki oyunundan memnun olduğunu bildirdi.

, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni bir takım olmalarına rağmen sezon başından beri iyi bir performans gösterip, önemli galibiyetler aldıklarını belirtti.

Ligde ve Avrupa'daki performanslarının ardından karşısında 94 sayı yemelerinin normal olduğunu kaydeden Sarıca, şunları kaydetti:

"Buna karşın özellikle kazanma hırsımız, arzumuz, mücadelemiz ve hücumdaki oyunumuz beni mutlu etti. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan ötürü kutluyorum. TOFAŞ'ı da galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Maçın büyük bölümündeki hakem yorumlarını oyuncularımıza anlatmakta güçlük çektiğimizi söyleyebilirim. Gelişimin her türlü olması gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize tüm camiamız ve ailemizle birlikte devam edeceğiz."

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma ise TOFAŞ karşısında çok mücadele etmelerine rağmen istedikleri savunmayı yapamadıklarını belirterek, "Maçın son bölümlerdinde kazanma şansı elimize geldi ancak bu fırsatı değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

FIBA Erkekler ikinci turunda mücadelesini sürdürecek , L Grubu'ndaki ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü 'da ZZ Leiden'le karşılaşacak.

  1. 08.12.2019
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